Пострадавшая жительница Белгородской области рассказала, как проходило нападение ДРГ ВСУ

По словам женщины, украинские диверсанты знали, что стреляют по мирным жителям, в том числе детям

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Участники атаковавшей Белгородскую область украинской диверсионно-разведывательной группы знали, что стреляют по мирным жителям, в том числе детям.

Об этом журналистам сообщила пострадавшая в результате атаки жительница села Козинка Олеся Шматко, которая проходит лечение в городской больнице №2.

"Они все это видели. Мы кричали, что в машине дети, не стреляйте, но они все равно стреляли. Я так предполагаю, что они хотели попасть по колесам, так как муж уже потом увидел с левой стороны на диске вмятину от пули", - сказала Шматко.

По ее словам, в момент нападения они пытались выехать из села всей семьей - с мужем и двумя детьми. "Там, где Глотовский перекресток, возле клуба стоял с левой стороны танк, <...> а с правой - БТР. И они открыли огонь по машине", - сказала пострадавшая.