В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях, а также подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога днем в среду объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены в настоящее время звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее воздушную тревогу объявляли и затем отменили в Сумской и Харьковской областях. В ночь на среду тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. По данным местных СМИ, в Харьковской области были слышны взрывы.

Позже тревога распространилась на Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Хмельницкую области. В среднем в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях она длилась около получаса. В остальных регионах - около часа.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - добавлена информация о новых областях и об отмене тревоги.