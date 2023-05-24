Свердловский суд отклонил апелляцию обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве

Он останется под стражей до 26 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу Газанфара Мамедова, обвиняемого по делу о пожаре в Сосьве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд, заслушав доводы апелляционной жалобы и мнения сторон, оставил постановление Серовского районного суда без изменений. Мамедов останется под стражей до 26 июня", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по ст. 168 (уничтожение и повреждение имущества по неосторожности) и ч. 3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК РФ. Ранее Серовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двоих обвиняемых по делу о пожаре в Сосьве.

Пожар в уральском поселке начался 25 апреля. По предварительным данным, загорелись опилки, огонь от которых распространился на постройки. Сгорели 114 жилых домов, кафе-бар и магазин. Также уничтожена тюремная больница, находившаяся в поселке. Погибли два человека, без крова остались около 600 человек.

По факту пожара возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ.