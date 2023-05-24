В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше 3 млрд рублей

По предварительным данным, доход от теневого бизнеса превысил 63 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД России пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше 3 млрд рублей, задержан обвиняемый в преступной деятельности. Об этом ТАСС сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций. С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась", - сказала Волк.

По ее словам, за каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее 2% от суммы перевода. "По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 млн рублей, а нелегальный оборот - 3 млрд рублей", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Правоохранители в ходе обысков изъяли печати, электронные носители информации, средства связи. Задержан 30-летний москвич, подозреваемый в преступной деятельности. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Соучастники задержанного устанавливаются.