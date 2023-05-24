Защита Сапеги попросила перенести рассмотрение вопроса о ее экстрадиции во Владивосток

Пресненский суд Москвы рассмотрит этот вопрос 1 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в среду отложил на 1 июня рассмотрение вопроса о переносе во Владивосток слушаний по ходатайству ФСИН о передаче России для отбытия наказания осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги, передает корреспондент ТАСС.

"В суд поступило ходатайство защиты Сапеги о передаче дела по подсудности в связи с пропиской Сапеги на острове Русский. Для ознакомления стороны обвинения с ходатайством постановляю отложить заседание на 1 июня", - сказала судья.

ФСИН России просит суд вынести решение о передаче Сапеги для отбывания наказания. Слушания проходят в отсутствии подсудимой, отбывающей наказание в Белоруссии.

Решение суда по этому вопросу будет направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной.

Передача осужденных граждан между Россией и Белоруссией осуществляется на основании Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 года. Согласно российскому УПК, решение о передаче осужденного лица для отбывания наказания в государство его гражданства принимается в судебном порядке.

О деле Сапеги

Сапегу задержали 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Она обвинялась в том, что была редактором канала "Черная книга Беларуси" (признан экстремистским в Белоруссии), в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. Сапега была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, которые повлекли тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении персональной информации. Гродненский областной суд в мае прошлого года приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Минский областной суд 3 мая приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о его помиловании.