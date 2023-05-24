24 мая, 09:51,
обновлено 24 мая, 10:01

МВД объявило в розыск одного из напавших на Белгородскую область диверсантов

Александр Рюмин/ ТАСС, архив
© Александр Рюмин/ ТАСС, архив

Разыскивается Максимилиан Андронников, который является членом запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Член запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России" Максимилиан Андронников, участвовавший в составе украинской диверсионной группы в нападении на территорию Грайворонского округа Белгородской области, объявлен в розыск.

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"Андронников Максимилиан Александрович, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в среду в базе МВД России без указания статьи.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Андронников является одним из предполагаемых участников украинской диверсионной группы, проникшей в минувший понедельник на территорию Белгородской области.

"СК возбудил в отношении Андронникова в марте 2023 года уголовное дело по ч. 3 ст. 208 УК РФ (участие гражданина РФ в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы", - сказал представитель правоохранительных органов. Максимилиан Андронников родился в Сочи, некоторое время был участником одной из ультранационалистических организаций в России, потом стал участником "Легиона "Свобода России".

Ранее сообщалось, что в России по уголовной статье разыскивается националист Алексей Левкин, который также был среди украинских диверсантов, проникших в Белгородкую область. 

Теги:
РоссияБелгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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