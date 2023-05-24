24 мая, 10:14
Военная операция на Украине

Украинские войска выпустили по поселку Пантелеймоновка около Горловки 10 снарядов из РСЗО

Под огнем оказались жилые кварталы

ДОНЕЦК, 24 мая. /ТАСС/. Подразделения украинской армии в среду нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по поселку городского типа Пантелеймоновка к югу от Горловки, выпустив по нему десять снарядов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению <...> Пантелеймоновка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что обстрел велся из РСЗО "Град", отметив, что под огнем оказались жилые кварталы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация