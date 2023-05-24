В Костромской области ликвидировали лесной пожар

Площадь возгорания составила 1,6 га

КОСТРОМА, 24 мая. /ТАСС/. Лесной пожар, возникший во вторник в Парфеньевском районе Костромской области, полностью ликвидирован менее чем за сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Лесной пожар в Парфеньевском районе ликвидирован", - сказала собеседница агентства.

Возгорание было обнаружено во вторник в 16:40 на территории Николо-Поломского участкового лесничества в Парфеньевском районе. Его площадь составляла около 1,5 га. В 22:00 пожар был локализован на площади 1,6 га.

По данным администрации региона, пожар был низовой, слабый. Ближайший водоем находится на расстоянии 500 м от места возгорания. Угрозы населенным пунктам не было. На месте работали 16 человек и 5 единиц техники - это силы и средства областных пожарно-химических станций и лесничества.

На территории Костромской области с 17 мая действует особый противопожарный режим.