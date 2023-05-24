24 мая, 11:01

В Сочи произошла стрельба на автобусной остановке

Один человек получли ранения

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Конфликт между двумя группами мужчин произошел в Сочи на автобусной остановке, один из них выстрелил из пиротехнического пистолета, ранен житель Кемеровской области, трое участников конфликта задержаны. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На автобусной остановке курорта произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. В результате потасовки один из участников выстрелил в сторону оппонентов из аэрозольного пиротехнического пистолета. В результате ранил приезжего из Кемеровской области. Полицейские задержали стрелявшего и еще двоих участников конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в действиях еще двоих задержанных есть признаки преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)". 

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