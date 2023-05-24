24 мая, 11:05,
обновлено 24 мая, 11:37
Военная операция на Украине

В Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ повреждены не менее 500 домов

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС

По словам главы Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева, только в Грайвороне повреждены около 200 объектов, а в детском саду на Замостье "в окне до сих пор торчит боевая часть "Урагана"

ГРАЙВОРОН /Белгородская область/, 24 мая. /ТАСС/. Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в среду журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

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"Если брать чисто визуально, самые большие разрушения - это, конечно, Козинка (входит в округ - прим. ТАСС), потому что загоняли во дворы технику, окапывались. В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана". Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено", - сказал глава округа.

Он добавил, что восстановительные работы уже начались. "Несколько населенных пунктов оставались без света, но мы уже подключили генераторы, я думаю, что в ближайшее время будет восстановлена газовая сеть. Начали сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены", - добавил Бондарев. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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