В Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ повреждены не менее 500 домов

По словам главы Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева, только в Грайвороне повреждены около 200 объектов, а в детском саду на Замостье "в окне до сих пор торчит боевая часть "Урагана"

ГРАЙВОРОН /Белгородская область/, 24 мая. /ТАСС/. Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены в результате действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области. Об этом сообщил в среду журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

"Если брать чисто визуально, самые большие разрушения - это, конечно, Козинка (входит в округ - прим. ТАСС), потому что загоняли во дворы технику, окапывались. В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания. В детском саду на Замостье до сих пор в окне торчит боевая часть "Урагана". Поэтому более 500 различных домов, магазинов разрушено", - сказал глава округа.

Он добавил, что восстановительные работы уже начались. "Несколько населенных пунктов оставались без света, но мы уже подключили генераторы, я думаю, что в ближайшее время будет восстановлена газовая сеть. Начали сбор заявок от жителей по ремонту имущества и автомобилей, которые были повреждены", - добавил Бондарев.