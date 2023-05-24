Суд назначил по три года колонии виновным в гибели рабочих на руднике в Оренбуржье

Причиной смерти стало острое отравление аммиаком, образовавшимся во время взрывных работ

ТАСС, 24 мая. Гайский городской суд приговорил к трем годам в колонии-поселении двух сотрудников "Гайского ГОКа" в Оренбургской области, признанны виновными в гибели трех работников после взрывных работ на руднике. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Оренбургской области.

"Суд назначил им наказание в виде лишения свободы три года каждому с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, сроком на два года", - говорится в сообщении прокуратуры.

В апреле 2022 года утром в подземном руднике ПАО "Гайский ГОК", который является опасным производственным объектом, на горизонте 1 205 м погибли три работника. Причиной смерти стало острое отравление аммиаком, образовавшимся во время взрывных работ. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Суд установил, что начальник участка и его помощник, ответственный за проведение взрывных работ, не обеспечили безопасные условия труда в шахте. Один из обвиняемых допустил нахождение погибших в опасной зоне от эпицентра взрыва, другой - не обеспечил омытие водой бортов выработки, наличие туманообразователя, который бы замедлил распространение едких газов, сообщили в надзорном ведомстве.

Свою вину в совершении преступления подсудимые не признали. Однако с учетом позиции государственного обвинения суд подтвердил их виновность в полном объеме.