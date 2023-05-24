В Белгородской области заявили, что украинская ДРГ заминировала территорию перед отходом

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отметил, что ведется работа по разминированию

ГРАЙВОРОН /Белгородская область/. 24 мая. /ТАСС/. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы заминировали территорию Белгородской области перед тем, как их выдавили российские силовые структуры.

Ведется работа по разминированию, сообщил журналистам глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

"Несколько групп работают в наиболее опасных местах по разминированию, потому что после себя они [украинские диверсанты] оставили очень много "подарков" - и противопехотные мины, и растяжки. Вот буквально недавно получил сообщение о том, что житель обнаружил у себя в огороде мину французского производства", - рассказал он.