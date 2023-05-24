Экоактивисты совершили 1 600 правонарушений в ФРГ в 2022 году

Чаще всего они перекрывают улицы, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Радикальные экоактивисты "совершили 1 600 правонарушений" в Германии в прошлом году. Об этом заявила в среду газетам редакционной группы Funke глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, комментируя обыски у участников движения Letzte Generation ("Последнее поколение").

"Большая часть таких правонарушений - перекрытые улицы, - сказала она. - Легитимный протест заканчивается в тот момент, когда совершаются преступления и когда ограничиваются права других граждан. Политики должны принимать меры, когда такое происходит".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее раскритиковал радикальные акции экологических активистов, назвав их "полным безумием".

Действия участников Letzte Generation в последние месяцы становились все более радикальными. 31 октября 2022 года два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в Берлине, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение. В образовавшейся пробке застряла машина спасателей, спешивших на место ДТП, пострадавшая в нем велосипедистка позже умерла в больнице. Также из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. Активисты регулярно перекрывают улицы, приклеивая себя к асфальту.

В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.