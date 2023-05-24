В ДНР к 13 годам лишения свободы приговорили военнослужащих полка "Азов"

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что Андрея Пилявского и Романа Харченко признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Двое военнослужащих полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) приговорены в Донецкой Народной Республике к 13 годам лишения свободы каждый за жестокое обращение с мирным населением и покушение на убийство. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Доказательства, собранные Следственным комитетом РФ, признаны Верховным судом Донецкой Народный Республики достаточными для вынесения приговоров по уголовному делу в отношении военнослужащих войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк "Азов") Андрея Пилявского и Романа Харченко. Они признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также покушении на убийство (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что приговором суда Пилявскому и Харченко назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что с 24 февраля 2022 года Пилявский и Харченко совместно с другими военнослужащими временно размещались на территории города Мариуполя. 5 марта 2022 года они заступили на боевой пост, расположенный в одной из квартир жилого дома. Находясь на боевой позиции, "азовцы" обнаружили в доме напротив мужчину, одетого в гражданскую одежду. Он высказывал в адрес военнослужащих вооруженных формирований Украины недовольство по поводу занятия ими позиций в домах, где проживают мирные жители. Достоверно зная, что находившийся в поле их зрения человек не является участником вооруженного конфликта, они произвели по нему порядка 20-30 выстрелов из закрепленного оружия. Мужчина успел пригнуться и лечь на пол, тем самым уйдя с линии огня.