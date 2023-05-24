В центре Архангельска загорелись четыре дома

Информации о пострадавших не поступало

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Четыре деревянных дома горят на улице Свободы в центре Архангельска в среду, есть угроза распространения огня на три соседних дома, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"Горят дома на улице Свободы 57, 57 корпус 1, 55 корпус 1 и 61 корпус 1. Два из них нежилые, один жилой, еще в одном жильцов нет. Есть угроза распространения огня на три соседних дома", - сказали пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются. На месте работают пожарные.

Площадь горения составляет 1 128 кв. м. В 14:40 мск пожару присвоен ранг 3-бис, на тушении работает 14 единиц основной пожарной техники.