Ростовский военный суд 31 мая рассмотрит дело иностранных наемников из "Азова"

Обвинение предъявили Матиасу Густавссону, Векославу Пребегу, Джону Хардингу, Дилану Хили и Эндрю Хилл

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 31 мая приступит к рассмотрению по существу дела в отношении пятерых иностранцев, входивших в состав националистического батальона "Азов" (запрещен в России) и других вооруженных формирований Украины, сообщили ТАСС в суде в среду.

"Судебное заседание состоится 31 мая в 10:00", - сказал собеседник агентства.

Швед Матиас Густавссон, хорват Векослав Пребег и британцы Джон Хардинг, Дилан Хили и Эндрю Хилл, обвиняемые в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и ч. 3 ст. 359 УК РФ "Наемничество" входили в "Азов" и другие вооруженные формирования, их взяли в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе "Азовсталь".

9 июня 2022 года суд ДНР приговорил к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна по обвинению в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников. Их взяли в плен в Донбассе. Аналогичные обвинения по ст. 430 УК ДНР "Наемничество" предъявили британцам Дилану Хили и Эндрю Хиллу, которых взяли в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Британцы отказались сотрудничать со следствием и давать показания по делу, а гражданин Швеции, которого взяли в плен на металлургическом заводе "Азовсталь", на этапе следствия отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника на территории ДНР.