На Украине задержали выступавшего в поддержку монахов Киево-Печерской лавры блогера

Блогеру предъявили обвинение по статье о поддержке действий РФ, по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве блогера, освещавшего действия сторонников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые собирались у стен Киево-Печерской лавры, чтобы выразить поддержку монахам. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности нейтрализовала в Киеве подрывную деятельность еще одного религиозного блогера", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. По данным ведомства, блогер вел канал на YouTube, который насчитывает более 23 тыс. подписчиков. В спецслужбе утверждают, что он "был одним из организаторов" акций в поддержку монахов Киево-Печерской лавры.

Блогеру предъявлено обвинение по статье о поддержке действий РФ, по которой ему грозит до восьми лет тюрьмы. Суд постановил взять его под стражу. Имя задержанного не приводится. По данным Союза православных журналистов, речь идет о Василии Чепразове.

Это не первый случай преследования блогеров, выступавших в поддержку монахов Киево-Печерской лавры. В понедельник в СБУ сообщили о задержании 46-летнего жителя Киева, которому было предъявлено аналогичное обвинение.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - накалилась до предела в конце марта. Власти разорвали с канонической церковью договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, назвав их незаконными, обе стороны обратились в суд.

С 30 марта сторонники УПЦ начали ежедневно собираться возле обители. Они оставались там до наступления темноты и часами пели псалмы и читали молитвы. Прихожане, протестуя против решения властей, блокировали работу комиссии украинского министерства культуры по приему и передаче имущества, не пропуская ее в помещения обители. На территории лавры возникали потасовки, несколько верующих были задержаны полицией по обвинению в хулиганстве. В то же время у стен монастыря собирались противники УПЦ, которые выкрикивали лозунги и оскорбления, стараясь заглушить религиозные песнопения. Некоторые вели себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликты.