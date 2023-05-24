В Саратовской области маршрутка врезалась в рекламный щит

Пострадали семь человек

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Маршрутка врезалась в рекламный щит в Энгельсском районе Саратовской области. Пострадали семь человек, в том числе один ребенок, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 15:20 (14:20 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсском районе в поселке Приволжский на улице Гагарина №13 водитель маршрутного такси №206 протаранил рекламный щит. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе один ребенок", - сообщил Юрин.

Он уточнил, что пять человек доставили в больницу, двое от госпитализации отказались. На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура Энгельса организовала проверку. "Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе проверки будут установлены условия и причины, способствовавшие совершению ДТП, изучено техническое состояние транспортного средства, наличие неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта автобуса, качество содержания автодороги, дана оценка режиму труда и отдыха водителя", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.