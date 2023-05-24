В Петербурге возбудили дело об истязании детей с инвалидностью в коррекционной школе

Педагогов, ставшими фигурантами дела, временно отстранили от образовательного процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело об истязании учащихся коррекционной школы возбудили в Санкт-Петербурге после проверки жалоб, поступивших от их родителей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года педагоги школы систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами. Кроме того, [педагоги] нанесли телесные повреждения в область головы одному из потерпевших", - говорится в сообщении.

22 мая о проведении проверки в ГБОУ "Школа №4" на Среднем проспекте Васильевского острова рассказали в администрации района и в городской прокуратуре. Накануне родители учащихся обратились с жалобами к руководству учреждения, местным властям и в надзорное ведомство - в них они сообщили, что педагоги на занятиях позволяют себе оскорбительные высказывания и крики в отношении их детей, а в подтверждение информации предоставили аудиозапись.

Педагогов, в отношении которых начали проверочные мероприятия, временно отстранили от образовательного процесса, а 23 мая стало известно о проверке нарушений прав детей со стороны Следственного комитета. Ее результатом стало уголовное дело, как уточнили в пресс-службе ГСУ СК, его возбудили по п. "а" и "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание". Ход и результаты расследования поставили на контроль в прокуратуре города.

ГБОУ "Школа №4", согласно ее уставу, опубликованному на официальном сайте, реализует образовательные программы начального и основного общего образования, адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умственной отсталостью, тяжелыми и (или) множественными нарушениями, сложными дефектами, расстройствами аутистического спектра.