Суд до 19 июня отложил рассмотрение дела украинца, подорвавшего бомбу у МРЭО в Мелитополе

По версии следствия, мужчина был завербован оперативным офицером службы "Таврия" главного управления разведки Министерства обороны Украины Коваленко, который занимался организацией взрывов в Мелитополе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отложил до 19 июня рассмотрение по существу уголовного дела в отношении гражданина Украины Дмитрия Голубева, обвиняемого в подрыве здания МРЭО ГИБДД в Мелитополе, а также подготовке взрыва у здания Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области. Об этом журналистам в среду сообщил представитель суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Голубева Д. В. отложено до 14:00 мск 19 июня", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с конца февраля до начала августа 2022 года мужчина, находясь на территории Запорожья, будучи противником проведения специальной военной операции, был завербован оперативным офицером службы "Таврия" главного управления разведки Министерства обороны Украины Коваленко, который занимался организацией взрывов в Мелитополе. Под его руководством Голубев прошел обучение по изготовлению самодельных взрывных устройств и их применению.

8 августа 2022 года Голубев установил взрывчатку на маршруте следования представителей ВГА и по команде Коваленко планировал до конца месяца привести ее в действие. Однако попытка была пресечена сотрудниками ФСБ России, изъявшими СВУ во время обследования на этом участке. 10 августа Голубев по заданию Коваленко установил взрывчатку в оконном проеме возле центрального входа отделения № 2 МРЭО ГИБДД ГУВД России по Запорожской области и вечером того же дня привел ее в действие. Тогда взрыв повредил фасад и внутреннее помещение здания. Третье взрывное устройство Голубев планировал использовать с 8 по 31 августа для взрыва у здания ВГА Запорожской области, однако сотрудники ФСБ обнаружили взрывчатку в его тайнике.