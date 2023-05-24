Прокурор запросил шесть лет колонии пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet

В результате жесткой посадки самолета 5 мая в 2019 года погиб 41 человек

ХИМКИ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к шести годам лишения свободы в колонии-поселении Дениса Евдокимова - командира "Суперджета", сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, передает корреспондент ТАСС в среду из зала Химкинского городского суда Московской области.

"Прошу суд признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселении", - сказала прокурор в ходе прений сторон.

Она также попросила назначить дополнительное наказание в виде запрета деятельности по управлению транспортом на три года. По словам прокурора, самолет не был достаточно сбалансирован, аварийной ситуации командир судна не ощущал и не установил код аварийности, а посадка происходила с перегрузкой. "В момент третьего касания стойки были уже частично разрушены. Первый удар стойки выдержали, второй удар же о полосу был очень сильным, после чего стойки были надломаны. Причина катастрофы - несоблюдение правил эксплуатации судна", - отметила представитель прокуратуры.

Обвинение

Генеральная прокуратура в 2020 году утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об авиакатастрофе самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб. Обвинение считает, что причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей.

Защита Евдокимова указывала, что на высоте примерно 2 700 м в самолет попала молния, после чего из-за перезапуска блоков концентраторов данных он перешел в режим прямого ручного управления, из-за перезапуска часть систем самолета так и не восстановилась, часть продолжала выдавать ложные отказы, экипаж принял решение возвращаться в аэродром вылета, вырабатывать топливо в воздухе было небезопасно, поэтому садились с превышением посадочной массы. После второго отделения стойки шасси должны были срезаться через слабые звенья штифтов и отделиться от самолета, но этого не произошло - они вырвали через лонжерон стенку топливного бака, произошла утечка топлива, которая и привела к возгоранию самолета, считает защита.

В результате жесткой посадки самолета погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров.