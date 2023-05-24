В КЧР из-за пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии организовали проверку

В состав группы туристов входили шесть человек

ЧЕРКЕССК, 24 мая. /ТАСС/. Следователи в Карачаево-Черкесской Республике организовали проверку после того, как группа из шестерых белорусских туристов пропала на западном склоне Эльбруса. Об этом журналистам сообщили в среду в следственном управлении СК России по региону.

"Следователями и криминалистами следственного управления СК России по КЧР совместно с региональными управления МЧС и МВД проводится комплекс неотложных поисковых, проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее председатель СК России затребовал доклад о ходе проверки", - сообщили в управлении.

По предварительным данным, 12 мая 2023 года группа туристов в составе шести человек прибыла на территорию одной из баз Карачаевского района, откуда утром 14 мая отправилась на маршрут для восхождения на западную вершину горы Эльбрус. Возвращение группы с маршрута планировалось 22 мая, однако с указанного времени информации о местонахождении туристов не поступало.

В прокуратуре Карачаево-Черкесии ТАСС рассказали, что также проводят проверку по факту исчезновения группы туристов. "Прокуратура Карачаевского района организовала проверку в связи с исчезновением группы туристов, совершавших восхождение на гору Эльбрус с территории Карачаево-Черкесии. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства, связанного с предоставлением туристических услуг, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - рассказала собеседница агентства.

Глава республики Рашид Темрезов взял ситуацию на контроль. "Держу на личном контроле ситуацию. В районе происшествия со вчерашнего дня находится начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, который в оперативном режиме докладывает о текущей обстановке", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в ГУ МЧС России по КЧР сообщили, что спасатели с раннего утра 24 мая продолжили поиски. Работы осложняются ухудшением погодных условий и сложным горным рельефом местности. Привлечена группировка из более 80 человек и 24 единиц техники, задействованы беспилотник и вертолет Ми-8 МЧС России. Cпасатели обследовали все возможные маршруты, которые ведут на западный склон Эльбруса.