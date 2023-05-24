С соответствующим заявлением в инстанцию обратился прокурор региона Николай Саврун

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Воронежский областной суд признал геноцидом массовые убийства населения Воронежской области в 1942-1943 годах, передает корреспондент ТАСС из зала суда. С заявлением об установлении этого факта в суд обратился прокурор Воронежской области Николай Саврун.

"Суд решил заявление прокурора Воронежской области <...> удовлетворить", - сказал судья.

Как отметил в суде представитель прокуратуры региона, признание факта геноцида населения Воронежской области имеет существенное значение для правовой оценки вновь выявляемых фактов военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных в годы Второй мировой войны. Он отметил, что суду были предоставлены все материалы, которые подтверждают совершение этих преступлений непосредственно немецкими, венгерскими, итальянскими военнослужащими в годы войны.

Представитель прокуратуры также сказал, что заявление было подано прокурором Воронежской области Николаем Савруном в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц, родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

Воронежский областной суд с 13 апреля исследовал материалы уголовного дела по ст. 357 УК РФ (геноцид), которые являются доказательством и представлены в обоснование заявленных требований. 28 марта прокурор региона обратился в Воронежский областной суд с заявлением о признании геноцидом массовых убийств населения нацистами в 1942-1943 годах, в этот период в регионе были убиты более 198 тыс. мирных граждан и военнопленных, около 77 тыс. человек были угнаны в страны Западной Европы и на Украину для принудительного труда, размер материального ущерба превышает 11,7 трлн рублей.

Расследование СК

СК установил факты геноцида на территории Воронежской области во время войны, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Следственным комитетом России в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Воронежской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что оккупация Воронежской области началась в ходе немецкого летнего наступления 1942 года, получившего название "операция "Блау". Истребительная политика оккупантов велась на территории региона с первых дней. Жители населенных пунктов, оказавшихся в прифронтовой полосе, подверглись насильственному отселению вглубь территории. Эвакуация происходила в течение нескольких часов по приказу фашистского военного командования, которое принимало меры к тому, чтобы все имущество граждан было оставлено на месте. При этом происходило массовое уничтожение стариков, больных, раненых. Многих объявляли партизанами, расстреливали или вешали.

Всего по имеющимся данным за время оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками Воронежской области погибли десятки тысяч мирных советских граждан и военнопленных. "Указанные факты подтверждаются не только архивными материалами, но и результатами проведенных следственных действий, в том числе допросов бывших узников концлагерей и родственников погибших, осмотров мест захоронения, а также заключениями комплексных судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. Собранные следствием доказательства стали еще одним свидетельством того, что эти преступления являлись частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа", - заключили в СК.