На стратегическом объекте в ЛНР задержан оператор дрона, подозреваемый в пособничестве ВСУ

В Росгвардии отметили, что при опросе он сообщил данные, представляющие оперативный интерес для группировки войск

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии задержали на стратегическом объекте в Луганской Народной Республике оператора дрона, подозреваемого в пособничестве Вооруженным силам Украины. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Росгвардии.

"Во время проведения мониторинга воздушного пространства сотрудники Росгвардии выявили несанкционированное использование беспилотного летательного аппарата на территории одного из стратегически важных объектов Луганской Народной Республики. Оператор определил точку взлета квадрокоптера, по координатам которой выдвинулось подразделение спецназа Росгвардии. На момент прибытия группы гражданин укладывал аппаратуру и после безуспешной попытки скрыться был задержан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при опросе он сообщил сведения, представляющие оперативный интерес для группировки войск. Подозреваемый в пособничестве Вооруженным силам Украины передан в правоохранительные органы.