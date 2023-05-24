Обвиняемого в госизмене физика Маслова перевели под стражу в Санкт-Петербург

Срок ареста ученому продлили до 10 ноября включительно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд продлил арест новосибирскому физику Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене, до 10 ноября. Фигуранта уже перевели из московского СИЗО "Лефортово" в Санкт-Петербург, сообщили в среду ТАСС в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Сегодня суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Анатолию Маслову по 10 ноября, обвиняемый помещен в следственный изолятор в Санкт-Петербурге", - рассказал собеседник агентства.

Ближайшее заседание по делу Маслова суд назначил на 1 июня. Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения (СО) РАН задержали прошлым летом - под стражей он находится с июня 2022 года. Источник ТАСС сообщал, что Маслову инкриминируют предоставление секретных данных, связанных с гиперзвуком. Дело новосибирского ученого расследовал центральный аппарат ФСБ России.

На сайте ИТПМ сообщалось, что Маслов - известный специалист в области динамики вязкого газа. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показал возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата. В последние годы Масловым начато новое научное направление - экспериментальное исследование течений на микроуровне, в результате получены уникальные данные по структуре микрожидкостных течений и микроструй.

О других арестованных за госизмену новосибирских ученых

Помимо Маслова, летом 2022 года по делам о госизмене оказались под стражей еще двое ученых из Новосибирска. 30 июня Советский районный суд города арестовал научного сотрудника Института лазерной физики СО РАН Дмитрия Колкера, у которого до этого диагностировали четвертую стадию рака. В тот же день фигуранта забрали из частной клиники и этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", а 2 июля он умер после того, как был доставлен из изолятора в гражданскую больницу.

5 августа также по делу о госизмене был арестован директор Института теоретической и прикладной механики, член-корреспондент РАН Александр Шиплюк. Как и Маслов, он является специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ ученый заведовал лабораторией "Гиперзвуковые технологии", его исследования касались в том числе экспериментальной аэротермодинамики гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

16 мая 2023 года в открытом письме на сайте ИТПМ его сотрудники сообщили, что наряду с Масловым и Шиплюком в госизмене подозревается еще один ученый института Валерий Звегинцев. В тот же день в Советском суде Новосибирска подтвердили, что физик находится под домашним арестом до 7 июня, ему предъявлено обвинение. Собеседник ТАСС в СО РАН сообщил, что Звегинцева задержали за три недели до этого, а поводом для подозрений стала публикация в иранском журнале статьи по газовой динамике. По словам источника, перед публикацией работа прошла две экспертизы о возможной секретности.