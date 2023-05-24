Двоих детей госпитализировали после обрушения конструкций беседки в удмуртской деревне

Остальных пострадавших отправили на амбулаторное лечение

ТАСС, 24 мая. Двое из шести пострадавших детей в результате обрушения конструкций беседки на территории школы в удмуртской деревне Лудорвай госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение, сообщается в среду в Telegram-канале Минздрава региона.

"На данный момент все пострадавшие в Лудорвае школьники осмотрены врачами. Двое мальчиков госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Остальные дети направлены на амбулаторное лечение.

В среду днем в деревне Лудорвай обрушились конструкции беседки на территории школы. Шесть человек доставили для осмотра в медучреждение. Для ликвидации последствий происшествия привлекались 42 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и 8 единиц техники. Следователи начали проверку.