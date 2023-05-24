Суд Волгоградской области поместил в СИЗО школьника, напавшего с ножом на одноклассницу

Под стражей он проведет два месяца

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области на два месяца арестовал 17-летнего школьника, который напал на свою ровесницу во время торжественной линейки по случаю последнего звонка. Об этом ТАСС сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Дарья Буянова.

"Сегодня в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по Волгоградской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала она.

Фигуранта также проверят на вменяемость. "Следователи СК продолжают проводить комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются мотивы школьника. В ближайшее время в соответствии с УПК РФ фигуранту будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы", - уточнила собеседница агентства.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что 17-летний ученик 11 класса во время торжественной линейки достал раскладной нож и нанес им поверхностное ранение шеи девочки. Действия подростка пресекли школьники и сотрудники учреждения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.