В Белгородской области под обстрел со стороны ВСУ попали журналисты

Работа журналистов на КПП "Грайворон" в Белгородской области за минуту до обстрела

Работа журналистов на КПП "Грайворон" в Белгородской области за минуту до обстрела

Никто не пострадал

ГРАЙВОРОН /Белгородская область/. 24 мая. /ТАСС/. Журналисты попали в среду под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время работы у контрольно-пропускного пункта (КПП) "Грайворон" в Белгородской области. Пострадавших нет, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Корреспонденты успели только выйти из машины, когда сопровождавший их глава Козинского поселения Игорь Моховенко, на территории которого находится "Грайворон", дал команду ложиться, услышав характерный свист. Снаряд, предположительно минометный, разорвался в паре десятках метров от группы, не задев журналистов, которые после этого без происшествий покинули КПП.

Ранее именно с этого КПП российские силы вытеснили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), прорвавшуюся в понедельник на территорию Белгородской области.

По последним данным, в результате прорыва на территорию Белгородской области украинской ДРГ, ранены 13 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина. Кроме того, погиб местный житель, служивший в территориальной обороне.