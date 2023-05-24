Военный самолет потерпел крушение близ Омдурмана

Пилоты успели катапультироваться

КАИР, 24 мая. /ТАСС/. Военный самолет потерпел в среду крушение близ города Омдурман, вплотную примыкающего к Хартуму. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его данным, два пилота, находившиеся в самолете, успели катапультироваться.

Как передал телеканал Al Jazeera, представитель сил быстрого реагирования (спецназ) Судана заявил, что спецназ "сбил армейский самолет, пилот захвачен отрядами сил быстрого реагирования".

Телеканал не уточнил состояние и местонахождение второго пилота. Комментариев суданской армии по этой ситуации пока не поступало.

Между тем, телеканал Al Hadath информирует о возобновлении перестрелок между сторонами конфликта в центре Хартума и на северных окраинах города, несмотря на объявленное ранее недельное перемирие между спецназом и вооруженными силами Судана.

В новость внесена правка (16:33 мск) - передается с исправлением фамилии спикера в третьем абзаце.