24 мая, 13:37
Военная операция на Украине

В Белгородской области сообщили, что погибший в результате атаки ДРГ служил в теробороне

По словам главы Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева, у Юрия Гаевого остались жена и 15-летняя дочь

БЕЛГОРОД, 24 мая. /ТАСС/. Погибший в ходе действий украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территории Белгородской области служил в территориальной обороне. Об этом сообщил журналистам в среду глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев.

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"Один убит. Гаевой Юра. Он был в территориальной обороне, снаряд разорвался буквально перед ним", - сообщил Бондарев.

По его словам, у погибшего остались жена, которая также получила ранения, и 15-летняя дочь.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем в результате атаки ДРГ. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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