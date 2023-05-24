В Тюменской области площадь природных пожаров превысила 800 га

В тушении задействовали 770 человек

ТЮМЕНЬ, 24 мая. /ТАСС/. В Тюменской области действуют 12 лесных пожаров на площади 484,1 га и 5 ландшафтных пожаров на площади 347,2 га. Об этом сообщает в среду информационный центр правительства региона.

"По данным на утро 24 мая, на территории региона действуют: 12 лесных пожаров на площади 484,1 га (6 локализовано на площади 64,4 га). За истекшие сутки, 23 мая, зафиксировано три новых лесных пожара на площади 4,4 га, ликвидировано два пожара на площади 20 га; пять ландшафтных пожаров на общей площади 347,2 га (два пожара на площади 164 га в стадии локализации). За прошедшие сутки ликвидировано восемь ландшафтных пожаров на площади 144 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров привлекли 770 человек, 105 единиц техники, пять вертолетов с водосливными устройствами, а также инженерная техника военного училища. Кроме этого, продолжается патрулирование лесов с использованием беспилотных летательных аппаратов.

В Тюменской области действует режим ЧС, гражданам запретили посещать леса, природные водоемы, сжигать мусор, выжигать сухую траву, разводить открытый огонь.