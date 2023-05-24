В городском поселении на Кубани ввели режим ЧС после града, повредившего кровли домов

В муниципалитете создали группы, которые обследуют поврежденные дома и составят соответствующие акты

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Крупный град, выпавший в Мостовском районе Краснодарского края во вторник, повредил кровли частных домов в нескольких населенных пунктах, в связи с чем в Мостовском городском поселении ввели режим "чрезвычайная ситуация", сообщил глава муниципалитета Сергей Ласунов в Telegram-канале в среду.

"В результате прохождения грозового фронта, сопровождающегося обильными осадками в виде дождя и града, произошло повреждение кровель частных домовладений в поселке Мостовском, хуторах Высоком и Садовом. Социально-значимые объекты не пострадали. На территории поселения постановлением администрации Мостовского городского поселения от 23.05.2023 года № 311 с 20:20 введен режим "Чрезвычайная ситуация", - говорится в сообщении.

Количество поврежденных домовладений уточняется, для этого созданы группы, которые обследуют поврежденные дома и составляют соответствующие акты. Также в пяти населенных пунктах района проводятся ремонтно-восстановительные работы электроснабжения.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что ливни могут спровоцировать подъемы уровней воды в реках юго-восточной части края, а именно в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. В среду сообщалось, что сильные дожди привели к подтоплению 16 придомовых территорий и двух домовладений в нескольких населенных пунктах Лабинского района.