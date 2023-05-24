На Ставрополье во время сильного ливня подтопило более 70 дворов

В ликвидации последствий непогоды задействовали 53 человек и 22 единицы техники

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Более 70 дворов подтопило сильным ливнем в Ставрополе и Шпаковском округе Ставрополья, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По итогам обследования в городе Ставрополе и Шпаковском муниципальном округе зафиксировано 73 случая подтопления придворовых территорий, 45 падений деревьев, а также повреждены 6 автомобилей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что спасатели помогают жителям региона в откачке воды из подвалов и дворов, распиливают поваленные ветром деревья. В ликвидации последствий непогоды задействовали 53 человек и 22 единицы техники. Глава Ставрополя Иван Ульянченко в своем Telegram-канале сообщил, что после откачки воды из подтопленных домов и подвалов бригады специалистов проведут очистку дорог и тротуаров, включая промывку дорожного полотна.

"Продолжаем работы по очистке ливневых канализаций и устранению последствий ливня по всему городу, коммунальные службы Ставрополя переведены в режим усиленной работы. Ситуацию держу на личном контроле", - написал Ульянченко.

Сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром начался в некоторых территориях Ставрополья в ночь на 24 мая. В Ставрополе за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков. По прогнозу Ставропольского центра по гидрометеорологии, непогода в регионе ожидается до окончания рабочей недели. Местами возможные сильные дожди с грозами, град, усиление ветра до 20-23 м/с.