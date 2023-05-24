Пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли живыми

Угрозы их жизни нет, сообщили в МЧС РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Шестеро туристов из Белоруссии, пропавшие накануне на Эльбрусе, найдены живыми. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Республики Беларусь на высоте 3 800 м под вершиной скалы Утюг. Угрозы жизни людям нет", - сказали в МЧС.

Спасательная операция велась 36 часов, отметили в МЧС. Работу осложняла непогода. В операции участвовали более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России. В настоящее время решается вопрос о спуске туристов.

Накануне в МЧС поступила информация, что на западном склоне горы Эльбрус пропала группа туристов из шести человек, все они граждане Белоруссии. Группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС.