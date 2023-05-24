В Чувашии в ДТП на трассе погиб один человек

Еще семеро пострадали

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в ДТП с участием двух автомобилей в Чувашии. Еще семеро пострадавших доставлены в больницу, сообщает в среду пресс-служба МВД по республике.

"24 мая в 16 часов в Яльчикском муниципальном округе на 16-м км автодороги Яльчики - Новые Шимкусы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей LADA Kalina и LADA Granta. Предварительно, в аварии погибла 61-летняя пассажирка LADA Kalina, еще семь человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются.