Эвакуированы 45 человек, один пострадал

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. В Краснодаре произошел пожар в многоквартирном доме на улице Клинической, площадь составляла 80 кв. м, затем огонь распространился, возгорание удалось локализовать на площади 100 кв. м. Спасатели эвакуировали 45 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

"Эвакуировано 45 человек. Пострадавших нет. К месту следует начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому Краю Олег Волынкин", - говорится в сообщении ведомства.

На место инцидента выехал и мэр Краснодара Евгений Наумов. Он уточнил в Telegram-канале, что в результате случившегося в пятиэтажном доме есть разрушения, работа общественного транспорта не нарушена.

Позднее в Telegram-канале министерства ГО и ЧС Краснодарского края сообщили, что один человек пострадал при хлопке бытового газа в пятиэтажном доме в Краснодаре, его состояние средней степени тяжести.

"Погибших нет. Пострадал один человек, доставлен в медучреждение в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По информации мэра города, пострадала женщина, она получила ожоги.

Позднее в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы города появилась информация о ликвидации открытого горения.

"Спасатели-пожарные МКУ ПАСС "Служба спасения" провели работы по общей ликвидации открытого горения в жилом доме по ул. Клиническая, 18", - говорится в сообщении.

По данным Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления во время инцидента мимо места происшествия следовал трамвай по маршруту №8, в вагоне треснуло стекло, никто не пострадал.

Позднее мэр города сообщил о полной ликвидации пожара. "Пожар в доме полностью потушили. Газовики и все необходимые службы заходят в пострадавшую квартиру и проверяют весь дом. Прокуратура Центрального округа также проводит проверку. После работы оперативных служб определим, как в сжатые сроки восстановить дом", - сообщил Наумов.

"Прокуратурой Центрального административного округа города Краснодара организована проверка по факту хлопка бытового газа на улице Клинической, 18, города Краснодара", - сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.