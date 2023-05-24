Жителя Ярославля задержали по подозрению в финансировании терроризма

Подозреваемый перевел деньги участнику ИГ

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Ярославля, подозреваемого в финансировании международной террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

"УФСБ России по Ярославской области пресечена противоправная деятельность жителя Ярославля, сторонника международной террористической организации ИГ, запрещенной на территории Российской Федерации. Подозреваемый осуществил перевод денежных средств участнику вышеуказанной террористической организации", - говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.