В центре Архангельска ликвидировали открытое горение

Площадь горения превысила 1 тыс. кв. м

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано на пожаре на улице Свободы в центре Архангельска, где загорелись четыре деревянных дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"В 17:48 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 14:05 мск, наблюдалось факельное горение двух домов. В 14:40 мск пожару присвоили ранг 3-бис. Информации о пострадавших не поступало. Площадь горения превысила 1 тыс. кв. м. В 15:50 мск была снята угроза распространения огня на три соседних дома.

Перекрыто движение транспорта между улицами Карла Маркса, Воскресенской, Новгородским проспектом и проспектом Советских Космонавтов. Тушение пожара осложнено плотной застройкой, на месте работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники.