Суд 20 июня огласит приговор пилоту сгоревшего при посадке в Шереметьево Superjet

Представитель гособвинения попросила суд приговорить Дениса Евдокимова к шести годам колонии-поселения

ХИМКИ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Химкинский городской суд Московской области 20 июня огласит приговор Денису Евдокимову - командиру Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, где погиб 41 человек, передает корреспондент ТАСС в среду из зала суда.

"Приговор в отношении Евдокимова будет оглашен в 11:00 мск 20 июня", - сказала судья.

В ходе судебных прений представитель гособвинения попросила суд приговорить пилота к шести годам колонии-поселения, признав его виновным в нарушении правил безопасности движения воздушного судна. Родственники погибших в авиакатастрофе, присутствующие в судебном заседании, поддержали прокурора и просили суд назначить обвиняемому реальный срок наказания.

Адвокат Евдокимова Наталья Митусова сказала суду, что не была проверена летная годность самолета, не была проверена система защиты от атмосферного электричества, а также не исследовались составляющие самолета. По версии защиты, причиной гибели людей являются недостатки в конструкции опор шасси, которые пробили топливный бак, что вызвало пожар на борту. Адвокат просила суд оправдать ее подзащитного в связи с недоказанностью вины.

По словам защиты, причиной гибели людей стал пожар и отравление продуктами горения, а между пожаром и действиями пилота нет причинно-следственной связи.

Представитель части потерпевших Игорь Трунов высказал в суде позицию, аналогичную позиции пилота и его защиты.