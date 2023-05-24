В Краснодаре подготовили ПВР для размещения жильцов подъезда пятиэтажки после взрыва газа

По данным МЧС, общая площадь разрушений составила 40 кв. м

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Облицовочная часть дома и перегородка между квартирами оказалась повреждена после взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Краснодаре, для жильцов четвертого подъезда подготовили пункт временного размещения в гостинице, остальным жильцам планируют разрешить вернуться в свои квартиры. Об этом первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин сообщил журналистам.

"Проверяются первый, второй, третий, пятый, шестой подъезды, и будет принято решение комиссией по чрезвычайным ситуациям городской администрации по заселению жильцов обратно за исключением подъезда, где произошел пожар. Для пострадавших четвертого подъезда подготовлен пункт временного размещения - гостиница "Кавказ", - сообщил Платонихин.

Он добавил, что в результате взрыва повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м.

По предварительным данным краевого следственного управления СК России, где после случившегося организовали проверку, пострадала жительница квартиры, где произошел взрыв бытового газа, он случился в момент, когда женщина возвращалась домой.

"По предварительным данным, сегодня вечером 31-летняя местная жительница, вернувшись домой, почувствовала в квартире характерный запах газа. Когда женщина вошла в квартиру, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. По данному факту следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК России по краю была незамедлительно организована доследственная проверка, на место происшествия выехали следователи", - говорится в сообщении управления СК.

В Краснодаре произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Клинической в квартире на пятом этаже, по уточненным данным площадь пожара составила 150 кв.м. возгорание полностью ликвидировали. Позже в прокуратуре Краснодарского края организовали проведение проверки, уточнив, что причиной стал взрыв бытового газа. При пожаре эвакуировали 56 человек, погибших нет, получила ожоги одна женщина, ее сдоставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.