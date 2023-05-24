В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в домогательствах к восьмилетней девочке

Возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Подозреваемого в попытке развратных действии в отношении восьмилетней девочки мужчину задержали в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Покушение на иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 мая подозреваемый, находясь с восьмилетней девочкой на лавке вблизи дома по улице Добровольского в Ростове-на-Дону попытался совершить в ее отношении действия развратного характера, однако ему помешали прохожие.

"По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - добавили в СК.