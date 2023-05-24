Суд отказал в аресте возглавляющего район в Карелии экс-чемпиона мира по самбо Антипова

Его подозревают в присвоении имущества в крупном размере

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд не стал заключать под стражу и отпустил без избрания меры пресечения главу администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова, подозреваемого в присвоении имущества. Об этом сообщил ТАСС адвокат Антипова Михаил Ямчитский после заседания суда в среду.

"Никакую [меру пресечения суд] не избрал. Суд посчитал, что оснований для домашнего ареста также не имеется. Меру пресечения в виде подписки о невыезде следователь сам теперь изберет", - рассказал собеседник агентства.

23 мая пресс-служба следственного управления СК России по Республике Карелия сообщала, что в отношении главы администрации Медвежьегорского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Чиновника задержали.

Следователи считают, что глава района Антипов, воспользовавшись своим служебным положением, решил присвоить для собственных нужд стройматериалы, которые администрация района получила от местной частной компании в качестве благотворительности. В результате он причинил районному бюджету материальный ущерб в размере более 250 тыс. рублей.

Антипову 52 года, он является заслуженным мастером спорта России, мастером спорта международного класса. В 2003 году Антипов завоевал золото чемпионата мира по самбо, дважды становился серебряным призером мировых первенств, три раза побеждал на чемпионатах России и становился обладателем Кубка России по самбо.