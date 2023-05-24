СМИ предупредили о возможном отклонении тайфуна "Мавар" в сторону Японии

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что он двигался со скоростью 15 км/ч на северо-запад

ГОНКОНГ, 24 мая. /ТАСС/. Обрушившийся в среду на тихоокеанский остров Гуам тайфун "Мавар" может изменить траекторию и начать двигаться в сторону Японии. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным на 14:00 по местному времени (09:00 мск), "Мавар" находился на расстоянии 2 750 км к юго-востоку от Тайваня и двигался со скоростью 15 км/ч на северо-запад. Скорость ветра внутри тайфуна составляет 48 м/с, а у отдельных порывов - до 58 м/с.

По первоначальным прогнозам, "Мавар" должен был приблизится к побережью Тайваня в начале следующей недели. Однако теперь Центральное метеорологическое бюро острова указывает, что, достигнув пролива Лусон (разделяет Филиппины и Тайвань), он может изменить направление и начать двигаться на север в сторону Японии. В то же время метеорологи отмечают, что время смены траектории точно не определено.

Тропический шторм "Мавар" сформировался 20 мая. На следующий день он продолжил усиливаться и превратился в тайфун. В последующие дни "Мавар" набирал мощь и в среду прошел через Гуам.