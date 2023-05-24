В Дагестане в ДТП пострадали два человека

По предварительным данным, водитель пассажирской "Газели" не уступил дорогу "Камазу"

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана с участием пассажирской "Газели" и грузового "Камаза". Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

ДТП произошло около 17:40 мск на 42 км автодороги Буйнакск-Кизилюрт в Буйнакском районе.

"66-летний мужчина, управляя автомобилем марки "Газель", не уступил дорогу "Камазу" под управлением 27-летнего водителя, который двигался по главной дороге. В результате произошло ДТП, в котором, по предварительной информации, пострадали два человека", - говорится в сообщении.