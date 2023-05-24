На Кубани кровли 35 частных домов повредило градом

По данным краевого министерства ГО и ЧС, погибших и пострадавших нет

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Кровли 35 частных домов оказались повреждены в результате града, прошедшего во вторник в Мостовском городском поселении на Кубани, где ранее ввели режим ЧС из-за непогоды, сообщили журналистам в среду в краевом министерстве ГО и ЧС.

"На территории хутора Садовый, хутора Веселый и поселка городского типа Мостовской прошел грозовой фронт в виде дождя и града диаметром до 60 мм. В результате оказались повреждены 35 кровель частных домовладений. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте ЧП работали спасатели Псебайского отряда "Кубань-СПАС" которые с помощью монтажной пены провели временный ремонт шиферной кровли в 10 домах.

По данным ведомства, после обильных осадков в трех населенных пунктах Лабинского района наблюдался подъем уровня рек Неволька, Кукса, ручья Эрастов, оказались подтопленными 18 придомовых территорий, в два домовладения зашла вода. Для устранения последствий на места прибыли специалисты "Кубань-СПАС" и местной службы спасения. В течение дня спасатели проводили расчистку подмостового пространства, распиловку деревьев, откачку воды с придомовых территорий и из подвальных помещений. В ликвидации последствий непогоды задействовали более 20 спасателей и 8 единиц техники, добавили в ведомстве.

Накануне в регионе объявили штормовое предупреждение. Сообщалось, что ливни могут спровоцировать подъемы уровней воды в реках юго-восточной части края, а именно в Лабинском, Мостовском и Отрадненском районах, в том числе с превышением неблагоприятных отметок.