В результате обстрела ВСУ села Белгородской области один человек получил контузию

Пострадала 85-летняя женщина

ТАСС, 24 мая. Один человек получил контузию в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Козинка Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", - написал он.

Гладков добавил, что женщину доставили в центральную районную больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь.