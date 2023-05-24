24 мая, 18:18,
обновлено 24 мая, 18:19
Военная операция на Украине

В результате обстрела ВСУ села Белгородской области один человек получил контузию

Пострадала 85-летняя женщина

ТАСС, 24 мая. Один человек получил контузию в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Козинка Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", - написал он.

Гладков добавил, что женщину доставили в центральную районную больницу, врачи оказывают ей необходимую помощь. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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