Мужчина в ходе конфликта в Мытищах угрожал другому автоматом

Его задержали сотрудники полиции, в результате инцидента никто не пострадал

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после конфликта между двумя мужчинами, в ходе которого один из них угрожал другому автоматом. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Благовещенская города Мытищи. "Незамедлительно прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них направил в сторону оппонента предмет, конструктивно схожий с автоматическим оружием", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. "Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел для разбирательства, изъят охолощенный автомат", - добавили в главке.

В правоохранительных органах ТАСС добавили, что, предварительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.