Эпицентр взрыва газа в пятиэтажке Краснодара был в жилой комнате

По данным гендиректора АО Краснодаргоргаз Виталия Коротких, газовое оборудование цело

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Газовое оборудование осталось не повреждено в квартире в пятиэтажке в Краснодаре, где произошел взрыв газа. По предварительной информации, эпицентр взрыва был расположен в жилой комнате квартиры, сообщил в среду генеральный директор АО Краснодаргоргаз Виталий Коротких в Telegram-канале компании.

"По нашей предварительной информации, инцидент произошел в жилой комнате. Все газовое оборудование целое: газовые стояки, газовые шаровые краны, оборудование, узлы учета - все целое. Эпицентр - в жилой комнате. Обслуживание внутридомового газового оборудование проходило в декабре месяце, сейчас обследуем на предмет тяги вентканалов соседней квартиры, стояки соседнего подъезда", - написал Коротких.

Ранее в СУ СК России по Краснодарскому краю, где проводят проверку по факту случившегося сообщали, что по предварительным данным, 31-летняя местная жительница, вернувшись домой, почувствовала в квартире характерный запах газа. Когда она вошла в квартиру, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием.

24 мая в Краснодаре в квартире на пятом этаже в четвертом подъезде пятиэтажного дома по улице Клинической произошел взрыв бытового газа, после чего последовал пожар. По уточненным данным, его площадь составила 150 кв. м., возгорание полностью ликвидировали. Эвакуировали 56 человек, погибших нет, получила ожоги одна женщина, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.

В результате инцидента повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м. Для жильцов четвертого подъезда подготовили пункт временного размещения в гостинице, планировалось, что жильцы еще пяти подъездов дома смогут вернуться в квартиры после их обследования. Всего в доме 1966 года постройки 100 квартир.