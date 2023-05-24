24 мая, 19:46

Ненецкий АО остался без интернета из-за повреждения кабеля "Ростелекома" в Коми

По данным пресс-службы администрации округа, повреждение расположено на труднодоступном участке в 151 км от Нарьян-Мара

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ в среду остался без большинства услуг связи, в том числе интернета, из-за повреждения магистральной линии связи "Ростелекома" в Республике Коми, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Архангельской области.

"24 мая в 15:45 зафиксировано повреждение магистральной линии связи "Ростелекома" на участке между поселками Синегорье и Среднее Бугаево, Усть-Цилемского района Республики Коми. В результате весь Ненецкий автономный округ остается без большинства услуг связи", - сказали в пресс-службе.

В 16:00 на место аварии выехала аварийная бригада для определения точного места повреждения и устранения повреждения. О причинах повреждения и сроках восстановления услуг связи пока не сообщается.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации НАО, повреждение в 151 км от Нарьян-Мара. "Очень труднодоступный участок, выехала группа из Усть-Цильмы на устранение речным транспортом. Связь неустойчива, но есть мобильный интернет с перебоями", - сказала собеседница агентства.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также услугами телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным. 

Теги:
РоссияКомиНенецкий автономный округ
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