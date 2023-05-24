Часть жильцов пятиэтажки в Краснодаре, где произошел взрыв газа, вернулись в свои квартиры

По словам мэра города Евгения Наумова, специалисты продолжают обследование дома

КРАСНОДАР, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты восстановили электроснабжение пятиэтажного дома в Краснодаре, где произошел взрыв газа, часть жильцов дома смогли вернуться в свои квартиры, жителей, чьи квартиры оказались повреждены, направили в пункт временного размещения. Об этом мэр города Евгений Наумов сообщил в среду в Telegram-канале.

"На данный момент вернули электроэнергию. Некоторых жителей пустили ночевать в свои квартиры. Все оперативные службы остаются ночевать здесь. Жителей, чье жилье пострадало, направили во временный пункт размещения. Полиция будет следить за порядком и не допустит мародерства", - говорится в сообщении. Количество вернувшихся в квартиры и направленных в ПВР не уточняется.

Глава Краснодара добавил, что специалисты продолжают обследование дома.

24 мая в Краснодаре в квартире на пятом этаже в четвертом подъезде пятиэтажного дома по улице Клинической произошел взрыв бытового газа, после чего последовал пожар, по уточненным данным, площадь пожара составила 150 кв. м, возгорание полностью ликвидировали. При пожаре эвакуировали 56 человек, погибших нет, получила ожоги одна женщина, в состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу.

При инциденте были повреждены фасадная облицовочная часть дома и перегородка между квартирами, общая площадь разрушений составляет 40 кв. м. Для жильцов четвертого подъезда подготовили пункт временного размещения в гостинице, планировалось, что жильцы еще пяти подъездов дома смогут вернуться в квартиры после их обследования. Всего в доме 1966 года постройки 100 квартир.